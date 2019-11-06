Нурлан Нигматулин: Бюджеты могут быть разными, но качество услуг должно быть всегда высоким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе рассмотрения на пленарном заседании Палаты законодательных поправок по вопросам совершенствования межбюджетных отношений акцентировал внимание на том, что сокращение зависимости местных бюджетов от республиканского бюджета не должно отразиться на качестве решения вопросов населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Передача в местные бюджеты корпоративного подоходного налога от МСБ, как полагают разработчики законопроекта, усилит стимул местных исполнительных органов по повышению активности в регионе, развитию МСБ, а также сократит зависимость местных бюджетов от республиканского бюджета.

Подчеркнув, что передача КПН на местный уровень – это правильный шаг и современный подход, необходимый для повышения самостоятельности регионов, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поднял вопрос пошаговой проработки этого процесса.

«Всё ли учтено, когда речь идёт о сокращении зависимости местных бюджетов от республиканского бюджета? Понятно, что КПН – это налог, зависящий, в основном, от конъюнктурных факторов, прежде всего, внешнего рынка. Вдруг получится так, что регион не соберет необходимую сумму и в то же время не получит субвенций из республиканского бюджета на эту же сумму. Что тогда будет сделано Правительством и Вашим министерством, чтобы восполнить разрыв между доходами и расходами в местных бюджетах?» - спросил Нурлан Нигматулин министра национальной экономики, представлявшего законопроект депутатам на пленарном заседании.

По словам министра национальной экономики Руслана Даленова, одной из таких «поддерживающих» мер выступают балансирующие трансферты.

В свою очередь Спикер Мажилиса акцентировал внимание на том, что предстоящие новшества не должны влиять на своевременное и качественное решение, прежде всего, социальных вопросов населения.

«Здесь необходимо всё продумать, чтобы не допустить срывов финансирования важных, особенно социальных, программ в регионах, чтобы денег региону хватило. Гражданину, пришедшему в поликлинику, всё равно, из каких источников эта поликлиника финансируется. Из республиканского либо из местного бюджета. Он должен получить качественное медицинское обслуживание. Поэтому важно, чтобы Правительство, проводя эту реформу по передаче КПН на местный уровень, имело так называемую «подушку безопасности» на своевременное выполнение, прежде всего, социальных обязательств региона», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на важности поддержки малого и среднего бизнеса в регионах, финансирования перспективных проектов.