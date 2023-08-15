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    Нурлан Мукатов назначен акимом Ерейментауского района Акмолинской области

    15 Августа 2023, 16:05

    ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента и депутатами районного маслихата распоряжением акима Акмолинской области Нурлан Мукатов назначен акимом Ерейментауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев представил активу нового главу района.

    Мукатов Нурлан Зияйденович, 1967 года рождения, уроженец Ерейментауского района Акмолинской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство».

    Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком автогаража совхоза «Улентинский» Ерейментауского района.

    В 1993-2001 годы - преподаватель ТОО «Ерейментауский учебный пункт».

    С 2001 по 2012 год – работал в центре занятости, а затем руководил отделом занятости, предпринимательства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерейментауского района.

    С 2012 по 2019 год - занимал должности заместителя акима Ерейментауского района, руководителя аппарата Ерейментауского районного маслихата.

    С июля 2019 года - заместитель акима города Степногорска.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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