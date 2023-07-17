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    Нурлан Кылышбаев покидает должность главы Комитета лесного хозяйства и животного мира

    17 Июля 2023, 14:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев объявил о переходе на другую работу, передает МИА «Казинформ».

    «С сегодняшнего дня я завершаю свою работу в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов в связи с переходом на другую работу. Служение природе своей страны, было для меня высокой честью и большой ответственностью. Выражаю глубокую благодарность коллегам и желаю удачи в нелегком труде!», - написал Нурлан Кылышбаев на своей странице в Instagram.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Назначения Минэкологии
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