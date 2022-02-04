Нурлан Кылышбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Кылышбаев Нурлан Наурызович назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
Нурлан Кылышбаев родился в 1971 году в г. Талдыкоргане.
Окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева.
Трудовую деятельность начал в 1993 году ведущим специалистом торгового дома «Талдыкорган – Нижний Новгород».
В 1994-1996 гг. — ведущий инженер Талдыкорганского лесохозяйственного производственного объединения.
В 1996-1997 гг. — служба в органах МВД РК.
В 1997-1999 гг. — помощник акима г. Талдыкоргана.
В 1999-2004 гг. — консультант, гл. специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в аппарате акима Жамбылской области, г. Тараз. В 2004-2010 гг. — президент коммерческой организации.
В 2010-2013 гг. занимал руководящие должности в Управлении природных ресурсов Алматинской области, г. Талдыкорган.
В 2013-2016 гг. — аким Ескельдинского района Алматинской области, с. Карабулак.
В 2016-2017 гг. — депутат Сената Парламента РК шестого созыва, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.
С сентября 2017 года являлся депутатом Сената Парламента РК шестого созыва, членом постоянного Комитета по финансам и бюджету.
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