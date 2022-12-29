Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Курмалаев Нурлан Саиынович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПРемьер-Министра РК.

Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в г. Алматы.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании.

В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

2015-2017 гг. — заместитель, советник председателя правления АО «Astana Innovations».

2018-2019 гг. — менеджер по цифровизации ЧУ КУ «Самрук Казына».

В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии».





Фото: primeminister.kz