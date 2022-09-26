Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Нурлан Коянбаев возвращается в эфир

    26 Сентября 2022, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на телеканале « Jibek joly» стартует трансляция программы Нурлана Коянбаева «Жаңа түнгі студия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее съемки ночной программы проводились в столичном центре ««Қазмедиа орталығы»», а теперь съемки будут проводиться в Алматы в аппаратно-студийном комплексе Казтелерадиоцентра.

    Еще одно новшество, в программе теперь будет трое ведущих. Это известный казахстанский продюсер, актер и телеведущий Нурлан Коянбаев, телеведущий и актер Даулет Бижанов и актриса Салтанат Серкебаева. Музыкальное сопровождение будет осуществлять группа «Prime band».

    Программа выходит в эфир в формате «Late night show». Впервые такие шоу были открыты в США в 1960-х годах.

    «Сейчас, как бы ни развивался интернет, медиа, такие шоу еще многие зрители смотрят с интересом. Я думаю, что это связано с тем, что в них участвуют звезды и известные личности разных времен. Я рад, что в Казахстане много людей, которых мы можем пригласить на наше ночное шоу. Это говорит о том, что наша страна, наше общество – развиваются. Я считаю, что проекты такого формата имеют будущее в Казахстане», - сказал Нурлан Коянбаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

    Программа будет выходить в эфир на телеканале «Jibek joly» четыре раза в неделю в 22:30.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Культура СМИ JIBEK JOLY
    Новости по теме
    Новости по теме
    Детский канал «Nick Jr» будет транслироваться на казахском языке
    Голос на миллион: всемирно прославленному певцу Димашу Кудайбергену исполнилось 29 лет
    Делегация ТРК Президента приняла участие в форуме  «Китай – Центральная Азия»
    Казахский драмтеатр построят в Актобе
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров