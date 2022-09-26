Нурлан Коянбаев возвращается в эфир

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на телеканале « Jibek joly» стартует трансляция программы Нурлана Коянбаева «Жаңа түнгі студия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее съемки ночной программы проводились в столичном центре ««Қазмедиа орталығы»», а теперь съемки будут проводиться в Алматы в аппаратно-студийном комплексе Казтелерадиоцентра.

Еще одно новшество, в программе теперь будет трое ведущих. Это известный казахстанский продюсер, актер и телеведущий Нурлан Коянбаев, телеведущий и актер Даулет Бижанов и актриса Салтанат Серкебаева. Музыкальное сопровождение будет осуществлять группа «Prime band».

Программа выходит в эфир в формате «Late night show». Впервые такие шоу были открыты в США в 1960-х годах.

«Сейчас, как бы ни развивался интернет, медиа, такие шоу еще многие зрители смотрят с интересом. Я думаю, что это связано с тем, что в них участвуют звезды и известные личности разных времен. Я рад, что в Казахстане много людей, которых мы можем пригласить на наше ночное шоу. Это говорит о том, что наша страна, наше общество – развиваются. Я считаю, что проекты такого формата имеют будущее в Казахстане», - сказал Нурлан Коянбаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Программа будет выходить в эфир на телеканале «Jibek joly» четыре раза в неделю в 22:30.



