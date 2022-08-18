Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Назначения

    Нурлан Каримов назначен врио руководителя департамента АФМ РК по Абайской области

    18 Августа 2022 10:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Нурлан Каримов назначен временно исполняющим обязанности руководителя департамента экономических расследований АФМ по Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Каримов Нурлан Махсотович родился 11 мая 1981 года в Западно-Казахстанской области.

    Окончил Академию финансовой полиции, Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия».

    Полковник службы экономических расследований.

    Трудовой путь начал в 2002 году.

    В разные годы работал следователем, старшим следователем в органах финансовой полиции. Занимал руководящие должности в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, в органах экономических расследований.


    Фото: t.me/afm_rk
    #Назначения #Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лучшего сельского акима выбрали в Абайской области
    Кадровые назначения в РК за неделю
    Синоптики объявили штормовую погоду в девяти областях Казахстана
    Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров