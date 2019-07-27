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    Нурлан Ермекбаев: Военные взяли шефство над семьями погибших летчиков

    27 Июля 2019, 14:13

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области в районе Жалагаш на месте крушения вертолета Ми-8 состоялась церемония открытия памятника погибшим при исполнении воинского долга военнослужащим. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В церемонииоткрытия памятника принял участие министр обороны Нурлан Ермекбаев, акимКызылординской области Куанышбек Искаков, главнокомандующий Силами воздушнойобороны генерал-майор авиации Нурлан Карбенов, командующий Военно-воздушных силгенерал-майор авиации Даурен Косанов, родные и близкие погибших военнослужащих,личный состав воинских частей Сил воздушной обороны и местных органов военногоуправления.

    «Сегодня наместе крушения мы открываем памятник сынам нашей Родины, безвременно ушедшим вмирное время, выполняя учебные боевые задачи. Наши парни приняли свой«последний бой» и доказали верность военной присяге и боевому братству. Тысячидостойных сыновей и патриотов служат в Вооруженных силах. Они верны военнойприсяге и воинскому долгу», - отметил министр обороны Нурлан Ермекбаев.

    В ходеторжественной церемонии к памятнику были возложены цветы, также память погибшихвоеннослужащих почтили минутой молчания. Самым важным и дорогим для родных иблизких стали человеческое участие и моральная поддержка воинов.

    На протяжении всего периода с момента трагедии по поручению министра обороны поддерживается тесное взаимодействие с родственниками погибших, оказывается необходимая психологическая, материальная и иная помощь, а также реализовываются все положенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан социальные гарантии и выплаты. Кроме того, начальниками гарнизонов и командирами авиационных баз Военно-воздушных сил организовано шефство над семьями погибших военнослужащих и это участие не будет носить одноразовый характер.

    Гибель военнослужащих - это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всех Вооруженных сил Казахстана.

    В своем обращении к родственникам погибших министр обороны сказал: «Мы гордимся ими, гордимся их преданностью военному делу и Родине, разделяем невосполнимую утрату с семьями погибших. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей».

    Отметим, что Указом Президента страны погибших военнослужащих посмертно наградили медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін» за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность.

    Напомним, чтоУказом Президента страны погибших военнослужащих посмертно наградили медалями «Жауынгерлікерлігі үшін» за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество исамоотверженность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Армия Память
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