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    Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов

    27 Августа 2021, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Как сообщили в Минобороны, сейчас ликвидация последствий взрывов в Жамбылской области – приоритетная задача для министра и ведомства.

    Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.

    По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

    Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

    Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром. Эвакуируется население близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Отставки Жамбылская область Происшествия МЧС Пожар Минобороны РК Взрывы в Жамбылской области
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