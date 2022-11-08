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    Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Уральске

    8 Ноября 2022, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Уральске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в штабе кандидата, встреча состоялась в кинотеатре имени Гагарина. В ходе мероприятия Нурлан Ауесбаев ознакомил собравшихся с основными положениями своей предвыборной программы.

    Ранее сообщалось, что кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии посетил Западно-Казахстанский областной предвыборный штаб в городе Уральск.

    До этого Нурлан Ауесбаев побывал в Актюбинской и Акмолинской областях, в городах Шымкент, Алматы и Астана.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Западно-Казахстанская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев
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