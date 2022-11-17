Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в конференц-зале столичной гостиницы «Жумбактас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи кандидат рассказал об приоритетных направлениях своей предвыборной программы, ответил на вопросы избирателей.

Ранее Нурлан Ауесбаев провел встречу в городе Жанаозен Мангыстауской области. Также кандидат от Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» провел встречи с избирателями в городах Караганда, Актобе, Акмолинской, Западно-Казахстанской областях, Шымкенте и Алматы.

С целью пропаганды и разъяснения предвыборной программы кандидата в республике работает 21 штаб.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за один день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.



