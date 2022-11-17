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    Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане

    17 Ноября 2022, 00:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в конференц-зале столичной гостиницы «Жумбактас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи кандидат рассказал об приоритетных направлениях своей предвыборной программы, ответил на вопросы избирателей.

    Ранее Нурлан Ауесбаев провел встречу в городе Жанаозен Мангыстауской области. Также кандидат от Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» провел встречи с избирателями в городах Караганда, Актобе, Акмолинской, Западно-Казахстанской областях, Шымкенте и Алматы.

    С целью пропаганды и разъяснения предвыборной программы кандидата в республике работает 21 штаб.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за один день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев
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