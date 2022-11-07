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    Нурлан Ауесбаев посетил предвыборный штаб в Уральске

    7 Ноября 2022, 18:30

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев посетил Западно-Казахстанский областной предвыборный штаб в городе Уральске, передает МИА «Казинформ».

    На своей страничке в социальных сетях Нурлан Ауесбаев сообщил, что встретился с активом города, рассказал собравшимся об основных положениях своей предвыборной программы и ответил на вопросы.

    До этого кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии побывал в Актюбинской и Акмолинской областях, в городах Шымкент, Алматы и Астана.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


    Фото:richscatering.com



    Автор:

    Ринат Дусумов

    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев
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