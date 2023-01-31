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    Нуркен Шарбиев назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК

    31 Января 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Нуркен Шарбиев назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    Шарбиев Нуркен Кожамуратовичродился в 1976 году в Северо-Казахстанской области, в 1998 году окончил Акмолинский аграрный университет имени С.Сейфуллина по специальности «экономика и менеджмент АПК», в 2012 году окончил Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «юриспруденция».

    С 1988-2000 гг. — главный экономист в КХ «Шарбиев К.Ш.».

    В 2000–2002 годах работал ведущим, главным специалистом департамента земледелия, департамента стратегии и госрегулирования, Управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства.

    С 2002 по 2011 год работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства.

    2011-2012 годы - директор Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий.

    2012-2013 годы - заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (Москва).

    2013-2014 годы - управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

    С 2014 по 2017 год работал в частной организации.

    В 2017-2018 годах занимал должность заместителя председателя правления АО «КазАгроФинанс».

    2018-2020 годы - председатель правления АО»СПК «Тараз».

    В 2020-2022 годах - управляющий директор – директор департамента НПП «Атамекен».

    С июня 2022 года и по настоящее время занимал должность руководителя секретариата проектного офиса «Ауыл аманаты» партии «AMANAT».

    Фото:t.me/KZgovernment

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Назначения Минэкологии
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