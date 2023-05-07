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    Нурканат Райыс стал вторым четвертьфиналистом ЧМ-2023 по боксу

    7 Мая 2023, 18:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурканат Райыс победил соперника на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В 1/16 финала в весовой категории до 75 килограммов Нурканат Райыс встретился с доминиканцем Виргилио де лос Сантосом Дельгадо и победил его единогласным решением судей, при этом в первом раунде казахстанец побывал в нокдауне.

    Нурканат Райыс является серебряным призером чемпионата Азии 2022 года. Также он стал вторым четвертьфиналистом в составе сборной Казахстана на ЧМ-2023. Ранее участие в 1/4 финала себе обеспечил Серик Темиржанов (57 кг).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Бокс Боевые искусства
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