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    Нурислам Санаев рассказал о пути к медали Токио-2020

    31 Августа 2021, 09:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бронзовый призер Олимпиады в Токио по вольной борьбе Нурислам Санаев в интервью Olympic.kz поделился впечатлениями от главного соревнования в своей спортивной карьере. Борец, который семь лет назад был принят в команду Казахстана и смог добиться своих лучших результатов в спорте, рассказал, что путь к олимпийской медали был непростым, передает МИА «Казинформ».

    «Вот и завершились Олимпийские игры в Токио. Для каждого спортсмена олимпийский пьедестал является самой высокой вершиной. Особенно, если спортсмен смог завоевать «золото». Моей самой заветной мечтой была вернуться из Токио с «золотом». Но получил «бронзу», видимо так было суждено. Как говорится, всё, что ни делается – к лучшему. Есть к чему стремиться, в целом я доволен результатом», - сказал спортсмен.

    Во втором круге Нурислам встретился с чемпионом мира 2017 года, японцем Юки Такахаши. Наш борец смог одержать победу, но данный поединок не дался легко.

    «Японский борец отнял у меня много сил. Сам он один из лучших в мире, к тому же, Олимпиаду принимает его родина. Поэтому с психологической стороны чувствовалось давление. До этого я боролся с Такахаши и уступал ему, причем с крупным разрывом в очках. В Токио я как будто отыгрался за предыдущие встречи. Более того, эта победа придала мне уверенности. Думаю, это также будет считаться одной из моих самых больших побед», - признался Нурислам.

    Также спортсмен рассказал о своих заключительных поединках на Олимпиаде.

    «Всё ещё думаю о поражении в полуфинале. Рави Кумар - очень сильный борец как физически, так и функционально. Даже до Олимпиады победить его не представлялось возможным. Два раза встречались, и оба раза я уступал. Но на Олимпиаде меня отделяли лишь считанные очки от финала. У меня была тактика, выполнить свой коронный приём «крест» и сделать 10:0. И вроде начал хорошо, но не удалось довести до конца, совершил ошибки. Вёл 9:2, но попался в ответную атаку соперника. Не удалось удержать лидерство до конца схватки. Ничего не поделаешь. Жаль, конечно, так проигрывать за один шаг до финала», - отметил Н. Санаев.

    «А в борьбе за третье место я ощущал всю серьёзность происходящего. Очень ответственная схватка была. От этого поединка зависело, получу я медаль или нет. И я сделал всё, что мог», - сказал Нурислам.

    Также после полуфинального поединка возмущение общественности вызвали кадры, на которых видно, как Нурислам укусил соперника Рави Кумара. Сам казахстанец в пылу борьбы не заметил данного действия и был удивлён, узнав позже.

    «Кумара я намеренно не кусал. Возможно, это было сделано автоматически, от отчаяния, что я вот-вот проиграю. Я сам даже не заметил этого. Только спустившись с ковра понял, что произошло. Увидел фотографии. Немедленно попросил прощения у оппонента. Конечно, в правилах борьбы нельзя кусать соперника. Это моя ошибка. В пылу борьбы я думал лишь о победе и даже не заметил», - поделился Н. Санаев.

    В ходе интервью Нурислам Санаев также вспомнил времена, когда только попал в казахстанскую команду.

    «В Казахстан я переехал в 2014 году, когда мне было 23 года. Когда я приехал сюда, у меня не было достаточно хороших результатов. Ведь меня даже не было в первой десятке России. Мое профессиональное мастерство возросло после вступления в команду Казахстана. Но такого результата мне пришлось подождать четыре года. В 2018 году впервые стал чемпионом Азии. Затем дважды получал призы с чемпионатов мира. В этот период я успел принять участие в Олимпиаде в Рио. Молодой был, победить не удалось, но та неудача стала для меня большим уроком. Тут же взял себя в руки и поставил цель, что смогу добиться результатов в Токио. Олимпийская награда - плод этого труда», - сказал он.

    В завершение Нурислам Санаев высоко оценил потенциал казахстанской команды по вольной борьбе и поблагодарил всех, кто болел за нее.

    «Наши вольники завершили Олимпиаду на пятом месте общего зачета. Я получил «бронзу», а двое наших борцов уступили в борьбе за третье место. Судьи были несправедливы к Алишеру Ергали в 97 кг, а по поводу поражения Юсупа Батырмурзаева ничего не могу сказать. В спорте поражение – вещь правомерная. В общем, не могу сказать, что у нас плохие показатели. Еще много работы впереди, мы будем двигаться вперед. Я искренне благодарен народу, который болел за нас. Ваша поддержка дарит нам крылья. Спасибо тренерам. Будь ты хоть лучшим борцом мира, без тренеров никуда. Поэтому еще раз благодарю наших наставников. В этом сезоне я взял небольшой перерыв, вернусь на ковер в следующем», - сказал спортсмен.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада
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