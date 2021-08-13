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    Нурислам Санаев отдаст свои призовые за бронзу Олимпиады нуждающимся семьям и больным детям

    13 Августа 2021, 20:15

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев осуществит детскую мечту и отдаст денежный приз нуждающимся семьям и больным детям. Об этом он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

    «На Олимпийские игры в Токио я ехал за золотом. Но, к сожалению, мне удалось взять бронзу. Как говорится, все, что случилось - к лучшему. Есть к чему стремиться. Спорт – это вдохновение и эмоции миллионов людей. Это та сила, которую нам дарит мир. Большая благодарность нашему Елбасы Нурсултану Назарбаеву, нашему Президенту Касым-Жомарту Токаеву за развитие спорта в республике. Я очень благодарен казахскому народу за веру и поддержку, возможность», - отметил Нурислам Санаева.

    В ходе беседы с журналистами борец поделился детской мечтой.

    «В детстве у меня была мечта: когда-нибудь я стану олимпийским чемпионом и призером, всю свою премию отдам малоимущим и больным детям. Сегодня у меня сбылась детская мечта - я стал призером олимпийских игр, я отдаю всю свою премию нуждающимся семьям и больным детям. Была бы возможность, я бы обнял весь мир», - сказал казахстанский борец вольного стиля.

    Нурислам Санаев будет искать семьи, которым окажет финансовую помощь. Спортсмен также поделился, что будет готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

    «Там уже, как тренера решат. Я еще молодой. Все впереди у меня. Желания стало больше», - сказал борец вольного стиля.

    Напомним, что сегодня Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев вручил государственные награды бронзовым призерам Олимпийских игр.

    Всем призерам Олимпийских игр вручили ордены, цветы и денежный приз в размере 31 млн тенге, а тренерам – 25 млн тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Благотворительность Соотечественники Спорт Олимпиада Общество
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