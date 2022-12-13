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    Нургуль Мауберлинова освобождена от должности вице-министра информации

    13 Декабря 2022, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Мауберлинова Нургуль Осербаевна освобождена от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.

    Окончила Саранское педагогическое училище им. Абая, Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

    Трудовую деятельность начала в 1992 году.

    В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

    2006–2008 гг. — главный специалист, главный эксперт, начальник Отдела мониторинга электронных СМИ Управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

    2008–2012 гг. — главный консультант информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.

    В 2012–2016 гг. занимала должность заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК, советника председателя Мажилиса Парламента РК.

    2016-2018 — председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

    2018-2019 гг. – вице-министр информации и коммуникаций РК.

    2019-2020 гг. — вице-министр информации и общественного развития РК.

    В 2020-2022 гг. являлась заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

    С февраля 2022 г. по настоящее время занимала должность вице-министра информации и общественного развития РК.


    Фото: primeminister.kz
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