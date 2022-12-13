Нургуль Мауберлинова освобождена от должности вице-министра информации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Мауберлинова Нургуль Осербаевна освобождена от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.

Окончила Саранское педагогическое училище им. Абая, Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начала в 1992 году.

В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

2006–2008 гг. — главный специалист, главный эксперт, начальник Отдела мониторинга электронных СМИ Управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

2008–2012 гг. — главный консультант информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012–2016 гг. занимала должность заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК, советника председателя Мажилиса Парламента РК.

2016-2018 — председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

2018-2019 гг. – вице-министр информации и коммуникаций РК.

2019-2020 гг. — вице-министр информации и общественного развития РК.

В 2020-2022 гг. являлась заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

С февраля 2022 г. по настоящее время занимала должность вице-министра информации и общественного развития РК.





Фото: primeminister.kz



