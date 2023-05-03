Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Нурдильда Ораз назначен руководителем управления общественного развития ЗКО

    3 Мая 2023, 15:44

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК, распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя управления общественного развития области назначен Ораз Нурдильда Серикулы, передает МИА «Казинформ».

    Ораз Нурдильда Серикулы родился в 1981 году. Образование высшее. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Журналистика» и Карагандинскую академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова по специальности «Правоохранительная деятельность».

    Трудовую деятельность начал в 2003 году корреспондентом-ведущим казахской редакции новостной программы «Информбюро» ТОО «31 канал».

    В разные годы (2004-2009 годы) работал репортером-аналитиком телеканала «Астана», редактором информационно-аналитических программ национального телеканала «Казахстан».

    В 2009 году перешел в органы внутренних дел, работал руководителем отдела языковой политики и информации департамента внутренних дел Астаны, директором департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК - пресс-секретарь министра, а затем официальным представителем министерства. В 2016 году работал заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК, в 2017 году был заместителем генерального директора телеканала «ОРТ-Евразия». В 2019-2022 годы был советником министра внутренних дел РК.

    Также работал в департаменте безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс».

    Ранее сообщалось, что Альмира Тулегенова возглавила управление координации занятости и социальных программ ЗКО.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Назначения Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
    Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    Бахытжан Омаров назначен заместителем председателя правления БРК
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров