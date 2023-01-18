Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Нурболат Макашев назначен акимом Успенского района Павлодарской области

    18 Января 2023, 23:20

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в селе Успенка прошло собрание актива района, где заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов представил нового акима района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

    Нурболат Макашев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. В 2003 году получил квалификацию «инженер-эксперт» в Семипалатинском государственном университете им. Шакарима, в 2010 году окончил университет «Туран-Астана» по специальности «юриспруденция», а в 2016 году – магистратуру Немецкого университета административного управления «Шпайер» по программе «Болашак», получив степень магистра государственного управления.

    На государственной службе с 2007 года.

    2007-2008 годы работал в министерстве образования и науки Республики Казахстан.

    С 2008 по 2018 год занимал различные должности в министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан. Прошел путь от эксперта департамента переработки и агропродовольственных рынков до заместителя директора департамента стратегического планирования и анализа.

    В 2018 году был назначен заместителем руководителя, а затем и руководителем управления сельского хозяйства Павлодарской области.

    С 2019 по 2021 годы являлся заместителем акима района Теренколь.

    С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя управления сельского хозяйства Павлодарской области.

    Фото Валерия Бугаева

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    Ерболат Досаев возобновляет встречи с населением Алматы
    Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    Популярное
    1 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    2 Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
    3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    4 Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly
    5 Три межрайонные больницы откроют в Актюбинской области
    Новости партнеров