Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Нурбек Оралбай вышел в финал ЧМ-2023 по боксу

    12 Мая 2023, 21:30

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел полуфинальный бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории до 80 килограммов Оралбай встретился с россиянином Имамом Хатаевым и одержал победу раздельным решением судей.

    Таким образом, Нурбек Оралбай вышел в финал мирового первенства и поборется там за золотую медаль, а Имам Хатаев стал бронзовым призером соревнований.

    Оралбай является чемпионом мира среди молодежи 2018 года и бронзовым призером чемпионата Азии-2022. Что касается достижений в любителях Хатаева, то он – бронзовый призер Олимпиады-2020.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Узбекистан Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    С кем будут драться казахстанские боксеры за «золото» ЧМ-2023
    Сборная юношей Казахстана сыграет за третье место в квалификации Juniors Davis Cup
    Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов вышел в финал ЧМ-2023 по боксу
    Нужно возвращать зрелищный казахский бокс – Азамат Карлыгашев
    Популярное
    1 Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
    2 Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
    3 Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
    4 Президент Казахстана назначил ряд судей
    5 Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
    Новости партнеров