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    Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Ташкенте

    9 Мая 2023, 18:14

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 22-летний казахстанский боксер Нурбек Оралбай (80 кг) вышел в 1/4 финала чемпионата мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Оралбай прошел турка Каана Айкутсуна со счетом 5:0. Следующим соперником Оралбая станет чемпион Азии Хусейн Эйшайшиашайш.

    Оралбай - чемпион мира-2018 среди молодежи. На ЧМ-2021 в Белграде Айбек остановился в четвертьфинале, а его первым успехом на взрослом уровне стала бронза чемпионата Азии-2022, где он уступил Эйшайшиашайшу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Узбекистан Бокс
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