Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Нурбек Оралбай побил действующего чемпиона и завоевал медаль ЧМ-2023

    10 Мая 2023, 18:42

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выступил в четвертьфинале чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала в весовой категории до 80 килограммов соперником Оралбая был иорданец Хуссейн Эйшаиш Ишайш, который является действующим чемпионом Азии, а также трижды выигрывал «бронзу» на континентальном первенстве. Нурбек Оралбай одержал победу в этом поединке единогласным решением судей.

    Таким образом, Оралбай вышел в полуфинал чемпионата мира и обеспечил себе как минимум «бронзу». Это вторая гарантированная медаль сборной Казахстана на мировом первенстве в Ташкенте: ранее в полуфинал также вышел Асланбек Шымбергенов (71 кг).

    Что касается достижений Нурбека Оралбая в любителях, то он является чемпионом мира среди молодежи — «золото» выиграл в 2018 году, а в прошлом году стал бронзовым призером взрослого чемпионата Азии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Узбекистан Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первого чемпиона «Алатау арланы» определили в Конаеве
    Сборная юношей Казахстана впервые в истории пробилась на Juniors Davis Cup
    Определен окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
    Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023 в Ташкенте
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров