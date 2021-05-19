Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Нурбек Даирбеков освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

    19 Мая 2021, 19:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Даирбеков Нурбек Слямханович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Нурбек Даирбеков родился в 1973 году в Алматы.

    Окончил Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК.

    Трудовую деятельность начал в 1994 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.

    С апреля по ноябрь 2019 г. — управляющий директор АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация».

    С ноября 2019 года и по настоящее время работал вице-министром сельского хозяйства РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Отставки Минсельхоз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая