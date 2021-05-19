Нурбек Даирбеков освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Даирбеков Нурбек Слямханович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Нурбек Даирбеков родился в 1973 году в Алматы.

Окончил Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1994 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.

С апреля по ноябрь 2019 г. — управляющий директор АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация».

С ноября 2019 года и по настоящее время работал вице-министром сельского хозяйства РК.



