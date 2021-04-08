Нурбах Рустемов: У Казахстана сейчас очень четкие цели и направления развития

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Румынии Нурбах Рустемов дал интервью ведущему румынскому экономическому изданию «Economistul». МИА «Казинформ» представляет вниманию читателей полный перевод данного интервью.

- Г-н Посол, за последние несколько месяцев с помощью серии интервью и статей Вы ознакомили румынскую и международную общественность с рядом изменений в вашей стране. Образ, который Вы создали, был очень позитивным по сравнению с политическим и экономическим контекстом мира, особенно в контексте COVID. Каков план, и в чем заключаются все эти изменения?

- Спасибо за ваш любезный вопрос. Смена руководства в Казахстане в марте 2019 года ознаменовала окончание первой важнейшей политической главы – 28-летней истории независимой республики. Поэтому это была важная возможность для закрепления этих достижений, переоценки отношений между государством и обществом и перезагрузки политической системы страны, ведущей к осуществлению тех политических, социальных и экономических преобразований, которые необходимы для противостояния новому поколению современных вызовов.

В то же время первые два года президентства Касым-Жомарта Токаева ознаменовались серьезными испытаниями на прочность и для него лично, и для Правительства, и для самой страны. Наиболее далеко идущим из этих испытаний является продолжающаяся пандемия COVID-19, имеющая огромные негативные медицинские, экономические и социальные последствия почти во всех областях. На самом деле, все это является частью обширного плана реформ, которые руководство нашей страны проводит с твердой решимостью; нельзя терять время.

В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости, поэтому Президент К. Токаев определил формирование справедливого общества и эффективного государства в качестве главной цели четвертого десятилетия независимости. Мы хотим расти и модернизироваться как можно быстрее, а также уважать прошлое и наше наследие. Фактически преемственность, наряду с равенством прав и социальным прогрессом, являются руководящими принципами всех этих реформ. Это четкое видение Президента Токаева.

- Зачем все эти перемены, почему именно сейчас?

- В течение 2020 года пандемия COVID-19 внесла необходимые коррективы в содержание и перечень предлагаемых политических и административных реформ. В то же время сам процесс реформ продолжался. Пандемия показала, что необходимо работать над дальнейшим развитием системы государственной власти и управления, ее взаимодействия с обществом и институтами. Это дало дополнительный стимул для определения и осуществления новых реформ. Мы увидели кризис лидерства, который стал очевиден в некоторых частях мира, поэтому создали Президентский молодежный кадровый резерв, чтобы обеспечить конвейер будущих общественных лидеров страны. Мы увидели кризис доверия в некоторых частях мира, поэтому создали казахстанский Национальный совет общественного доверия. Мы не можем продолжать реформы и модернизацию нашей страны, не будучи на связи и не развивая наших людей, поэтому мы расширяем наши инвестиции в общее школьное образование, в новую подготовку учителей, в гранты на мобильность наших исследователей для поездок по всему миру и работы в лучших институтах, в цифровизацию и создание национальной цифровой платформы образования. Фактически мы даже создали Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, чтобы наши усилия, как в отношении населения, так и в отношении экономического развития, были полностью поддержаны.

- И почему они так важны? Слушая, как Вы говорите об этом, я хотел бы, чтобы больше стран по всему миру уделяли так много внимания подъему своего общества.

- Я хочу начать с того, что в этом году Президент утвердил Концепцию развития гражданского общества в Казахстане до 2025 года. Ее цель - укрепление системы партнерства государства, бизнеса и гражданского общества, а также содействие дальнейшим политическим преобразованиям и модернизации Казахстана. Так что да, подъем общества важен для нас. Но не только это.

Наши последние экономические реформы представляют собой полную смену парадигмы – теперь мы ставим частное предпринимательство и МСП на передний план нашего роста и развития. Мы приняли невероятно щедрые меры - от налоговых льгот на несколько лет до увеличения объема и видов кредитов, которые могут взять МСП, - чтобы мы увидели, как появляется энергичный класс предпринимателей. Мы даже создали агентство, призванное обеспечить справедливую и свободную рыночную конкуренцию.

- Но какова же конечная цель? Существует ли согласованное видение всех этих изменений?

- Да, у нас сейчас очень четкие цели и направления развития. Мы должны представить первую промышленную политику страны. Это подчеркнет развитие суверенного и сильного фармацевтического потенциала нашей страны к 2025 году; это принесет измерения устойчивого развития; это создаст предпосылки для завершения национального агропромышленного комплекса к 2026 году и общего повышения технологического уровня нашей экономики.

Но самое главное, мы поддерживаем эти события еще двумя комплексами мер, которые сами по себе являются всеобъемлющими. Во-первых, мы создаем новые меры поддержки инвесторов, либерализуем режим въезда иностранных рабочих в Казахстан. Мы создаем Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, чтобы оптимизировать эти процессы. Во-вторых, мы упрощаем ситуацию: консолидируем налоги, сокращаем их количество и переводим в цифровую форму. И мы также начинаем кампанию дебюрократизации, чтобы снизить административную нагрузку на всех экономических субъектов.

- Как, по-Вашему, население отреагирует на все эти изменения?

- Мы верим, что все будет хорошо. Наша миссия - быть ближе и больше общаться с людьми. Высший совет по реформам и Агентство по стратегическому планированию и реформам, по консультациям и принятию решений, а также по аспектам реализации, соответственно, являются самыми последними дополнениями к нашему административному потенциалу, который будет играть важную роль в понимании потребностей граждан, консультировании их и разъяснении того, что мы делаем.

Кроме того, теперь у нас есть минимальная квота, зарезервированная для молодежи и женщин в Парламенте, мы ведем постоянную кампанию по децентрализации и расширению прав и возможностей местного уровня управления и политики, и мы даже закрепили законом парламентскую оппозицию, которая теперь, опять же по закону, выделила долю от числа мест в комитетах, так что существует лучшее разделение власти и противовесов.

Недавняя программная статья Президента Токаева «Täuelsizdik bärinen qymbat» («Независимость превыше всего»), опубликованная 5 января 2021 года, свидетельствует не только о приверженности всем его прежним решениям и планам, но и о готовности решать и улучшать ключевые сферы жизни казахстанского общества и государства посредством дополнительных пакетов соответствующих реформ. Важно отметить, что Президент неоднократно подчеркивал, что Правительство всегда должно чувствовать свою ответственность перед народом. Его намерение ввести выборы мэров районов вслед за недавними первыми выборами сельских акимов является показательным в этом отношении.

- Наконец, я хотел бы также спросить Вас о том, как Вы видите мир после COVID, будут ли сдвиги в международных потоках, как они повлияют на Казахстан, страну в центре Азии; и поскольку Вы упомянули элемент устойчивости, прогнозируете ли Вы какие-либо значительные последствия для вашей страны?

- Позвольте мне начать с последнего: как вы знаете, в Казахстане существует множество погодных условий, которые распределены неравномерно. Это одна из причин, по которой мы стремимся перейти к более сложной промышленной деятельности, поскольку мы помним, что нам нужно иметь меньше людей, зависящих от первичной сельскохозяйственной деятельности, и лучше использовать имеющиеся у нас ресурсы. Мы рассчитываем сократить вдвое углеродные выбросы к 2050 году, одновременно увеличивая объем промышленного производства.

Что касается международного потока, то Казахстан будет продолжать открываться и стремиться быть доступным для многих форматов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Мы продолжаем активно работать по отношению к Румынии и ЕС, а также с нашими недавними реформами, так что дальнейшее открытие наших рынков, усиление честной конкуренции, повышение прозрачности и бюрократической эффективности должны сделать Казахстан очень благоприятным местом для инвестиций.



