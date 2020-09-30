Нурбах Рустемов: Румыния является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Румынии Нурбах Рустемов дал эксклюзивное интервью румынскому изданию GÂNDUL.RO. МИА «Казинформ» представляет вниманию читателей полный перевод данного интервью.

- Господин посол, с 20 марта 2019 года в Казахстане новый Президент Касым-Жомарт Токаев. Произошли важные политические события, и переход власти занял видное место. Как проходил этот переходный процесс?

- Для Казахстана 2019 год стал периодом нового исторического этапа. Впервые в отечественной политической практике проведен транзит власти – ключевой и ответственный вопрос национальной повестки. Его финишным моментом стали президентские выборы, по итогам которых мандат общественного доверия завоевал Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, он стал не просто легитимным Главой государства, но и получил электоральное народное признание. Страна вступила в новый исторический этап, полный новых надежд и ожиданий.

Вместе с тем первый опыт по сменяемости верховной власти усиливает персональное внимание к деятельности Президента К. Токаева. И это закономерно, поскольку страна находится на важном отрезке истории, когда закладывается траектория последующего развития. Кроме того, значительно повысилось международное внимание к процессам внутри Казахстана и его действиям на мировой арене.

Время политического транзита в Казахстане совпало с периодом глобальных изменений и трансформаций, что также наложило свой отпечаток на действия нового казахстанского лидера. Перед Казахстаном также возникла задача не просто следовать своим путем, но и ввиду международных обязательств страны продемонстрировать неизменность всех договоренностей с партнерами, стабильность в текущем развитии и стремление к новым горизонтам роста.

В меняющихся реалиях Президенту К. Токаеву пришлось искать новые формы работы при необходимости сохранения общей стратегии государственного развития РК. Глава государства обеспечил мягкую и стабильную передачу власти, что является ключевым условием транзита власти. С одной стороны, он продолжает реализовывать действующий государственный курс. С другой стороны, привнес новый импульс, обеспечив эволюционное развитие.

Нурсултан Назарбаев как общенациональный лидер всесторонне поддерживает Президента К. Токаева, обеспечивая преемственность власти, второй казахстанский лидер закладывает новый вектор государственного развития, основанного на диалоге с обществом, плюрализме мнений и многообразии взглядов.

- Какие первые шаги сделал новый Президент Республики Казахстан, какие инициативы были приоритетными?

- Сразу после избрания Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев без «раскачки» определил основные направления деятельности и расставил приоритеты для работы госаппарата. Имея большой управленческий опыт, он сразу же сумел выстроить чёткую линию государственной политики. Ещё во время своей инаугурации К. Токаев заявил, что полностью поддерживает преемственность внешнеполитического курса и продолжит реализацию стратегических программ Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Были провозглашены новые внутриполитические парадигмы: «слышащее государство» и «разные мнения – единая нация»

Согласно новому времени в политическую культуру внесены новые механизмы. Разумная сила, основанная на полноценном диалоге и терпеливом общении, становится новым трендом политического пространства страны.

Глава государства четко понимает, что мир не стоит на месте, сегодня сфера коммуникаций становится одной из наиболее значимых в диалоге власти и общества. Будучи активным пользователем социальных сетей, К. Токаев оперативно и лично дает оценку тем или иным актуальным событиям, происходившим в стране. Кроме того, он открыто высказывается по всем резонансным делам, давая прямой сигнал гражданам нашего государства, что держит под своим контролем все вопросы, волнующие общественность. Благодаря этому его авторитет растет.

Кроме того, в течение этого года была принята новая концепция внешней политики, которая обозначила приоритеты внешнеполитической деятельности Казахстана до 2030 года.

Помимо традиционных для Казахстана направлений внешней политики по конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами, содействию международной кооперации и региональной интеграции, инициатив по укреплению глобальной безопасности, в документе обозначены и новые акценты.

Большое внимание в новой концепции уделяется усилению экономической составляющей внешней политики. Речь идет о создании внешних условий для реализации экономического потенциала Казахстана и поиска выгодных транзитных коридоров к мировым рынкам в условиях санкций, непредсказуемости мировых рынков, торговых войн и протекционизма. В новых глобальных геоэкономических реалиях Казахстан оптимистично ведет поиск новых экономических ниш и источников дохода.

- В Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул экономическое развитие страны и обозначил 7 основных принципов нового экономического курса. Можно подробнее?

- В ежегодном обращении Глава государства обозначил, что создание по-настоящему диверсифицированной технологичной экономики - не просто необходимость, а безальтернативный путь. При этом он справедливо отметил, что экономика обязана работать на повышение благосостояния народа.

В этой связи был определен новый экономический курс нашей страны, который будет базироваться на семи основных принципах.

Первый — справедливое распределение благ и обязанностей.

Второй — ведущая роль частного предпринимательства.

Третий — честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей.

Четвертый — рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики.

Пятый — развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа.

Шестой — «озеленение» экономики, охрана окружающей среды.

Седьмой — принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.

Ряд принципов, изложенных Президентом Казахстана, говорят о стремлении нашей страны выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией, включая поддержку развития малого и среднего бизнеса, рационализацию и цифровизацию государственных услуг, а также одобрение принципов свободного рынка для повышения конкурентоспособности страны. Стоит также отметить, что Казахстан планирует и впредь поддерживать долгосрочное и устойчивое развитие страны за счет инвестиций в образование, здравоохранение и демографическое восстановление, а также ряда мер административной реорганизации.

- Как сейчас складываются отношения между Румынией и Казахстаном? Каковы дальнейшие планы Казахстана, сердца Центральной Азии, на следующий период, и какими лично Вы видите планы по развитию дружественных отношений между Румынией и Казахстаном?

- Взаимоотношения между Румынией и Казахстаном традиционно характеризуются как дружественные, поддерживается регулярный политический диалог.

Здесь важно отметить, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером Румынии в Центральной Азии, и, наоборот, Румыния является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе. По нашим данным, двусторонний торговый оборот между двумя странами в 2019 году достиг 1,83 млрд долларов США - это солидная сумма.

В парламентах двух стран функционируют группы дружбы. С румынской стороны сопредседателем является большой друг казахского народа – вице-спикер Палаты депутатов господин Флорин Йордаке, с казахстанской – Народный герой Казахстана, депутат Бахытжан Ертаев. В ближайшее время планируется провести онлайн-встречу между двумя сопредседателями – вопрос активизации и укрепления сотрудничества находится на повестке у обоих парламентариев.

В процессе торгово-экономического сотрудничества ключевую роль играет деятельность казахстанско-румынской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем комиссии с казахстанской стороны является министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, с румынской – министр экономики, энергетики и деловой среды Вирджил-Даниэль Попеску. Буквально на днях состоится 15-е заседание комиссии в формате видеоконференции.

Успешно функционирует институт почетных консулов. В этом контексте хотелось бы отметить вклад наших почетных консулов в дело укрепления гуманитарно-культурного сотрудничества между Румынией и Казахстаном.

Конечно же, мы нацелены на дальнейшее сближение двусторонних связей и плодотворное сотрудничество. Это касается политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных и, не менее важное, бизнес-связей. Работа в данных направлениях является первостепенной задачей Посольства.

- Господин посол, пандемия коронавируса затронула и затрагивает всю планету на всех уровнях - медицинском, социальном, экономическом и политическом. Каковы были последствия этой пандемии в Казахстане, и как удалось справиться с беспрецедентным медицинским кризисом, который, к сожалению, затронул 2020 год?

- Пандемия нового коронавируса COVID-19 буквально окружила Казахстан по причине всплеска эпидемии в соседних странах. Здесь необходимо отметить, что наши граждане впервые в истории Казахстана прошли через введенные чрезвычайное положение и полный карантин, которые длились 2 месяца. Сегодня страна выходит из пандемии с минимальными потерями и постепенно восстанавливает свою активность.

Казахстан сразу обратился за помощью ко Всемирной организации здравоохранения. После тщательного изучения информации ВОЗ подтвердила летнюю вспышку пневмонии в Казахстане как результат заболевания COVID-19. Особенность этой пневмонии в том, что все случаи имеют отрицательный результат ПЦР-теста, но имеют клинические и эпидемиологические признаки коронавируса.

Регулярные рабочие консультации с Организацией помогли Казахстану скорректировать методологию учета развития эпидемии и фиксировать ее различные формы. До недавнего времени в Казахстане, как и в большинстве стран, осуществлялся учет только лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Вероятно, казахстанский опыт будет полезен для тех государств, где сейчас, по оценкам ВОЗ, также наблюдается избыточная смертность, скорее всего, связанная с COVID-19. Эксперты отмечают, что схожие случаи имеются не только в Казахстане, но везде есть своя специфика.

Сегодня у нас параллельно проводится программа массового тестирования населения и контролируется выполнение населением базовых требований по ношению масок, социальному дистанцированию и ограничению на групповые сборы людей.

Казахстан продолжает бороться с COVID-19 при поддержке международного сообщества, Всемирной организации здравоохранения, а также в сотрудничестве со всеми иностранными государствами. Благодаря оперативным мерам Правительства и сотрудничеству в данный момент ситуация в Казахстане стабилизировалась и находится под контролем.

- Какое влияние эта пандемия окажет на Казахстан с экономической точки зрения, и как будут нейтрализованы долгосрочные негативные последствия?

- Важно учитывать, что пандемия вызвала определенную дестабилизацию в стратегически важных для Казахстана сферах, таких как энергетика, транспорт и многое другое. Помимо этого, наша страна уже много лет является активным участником международных экономических процессов, которые также испытали на себе негативное влияние от кризиса. Так, сильный сбой в международной торговле привел к снижению производства и глобального спроса, в частности на сырьевые ресурсы. Все это привело к замедлению экономической активности во всех странах мира, в том числе и в Казахстане.

Вопрос о том, какой будет экономическая архитектура мира после кризиса COVID-19, является, пожалуй, наиболее острым на сегодняшний день. Даже изучая работу профессиональных аналитиков, которые создают экономические модели, можно заметить, что их прогнозы пересматриваются едва ли не каждую неделю. Это объясняется элементарной нехваткой информации и отсутствием опыта в связи с уникальностью сложившейся ситуации, необходимых для определения модели выхода из кризиса.

Объективно, сегодня никто до конца не понимает, как мир будет выходить из кризиса. Несколько недель назад многие обсуждали и приводили в пример кейсы Южной Кореи, Сингапура, Китая и отдельных европейских государств. Однако в последние дни все чаще приводится информация о второй волне вируса, новых ограничительных мерах и дополнительных потерях, что вынуждает заново пересматривать предложенные планы и стратегии.

На текущий момент приоритетными задачами для всех государств мира становятся мобилизация экономики и недопущение ухудшения ситуации. Здесь казахстанское Правительство удерживает ситуацию под жестким контролем, а страна обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения социально-экономической стабильности.

Ряд мер, направленных на преодоление экономических последствий карантина, был предпринят еще весной этого года. Это позволило не только смягчить негативные тренды, но и заложить основу для последующего форсированного выхода из кризиса. В дополнение к этому, Послание Главы государства позволит расширить данные меры как по охвату, так и по финансированию.

Важно отметить, что принятые Правительством меры в первую очередь направлены на поддержку бизнеса и широких слоев населения. В частности, обеспечение стабильности на рынке труда, всесторонняя поддержка работы бизнеса в посткарантинный период, прямые субсидии и облегчение условий для льготного кредитования МСБ, налоговые амнистии и многое другое.

Таким образом, в ответ на внешние вызовы Президент К. Токаев продвигает пакет мер по стимулированию экономики, благодаря чему нынешний кризис может создать условия для диверсификации экономики от чрезмерной зависимости от нефтегазового сектора, а также подготовить почву для будущих больших реформ.





Перевод интервью осуществлен Посольством Казахстана в Румынии



