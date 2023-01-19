Нуралхан Кошеров назначен заместителем акима Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима Туркестанской области на должность заместителя акима Туркестанской области назначен Кошеров Нуралхан Оралбаевич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким области Дархан Сатыбалды представил нового заместителя на аппаратном совещании. Кушеров Нуралхан сменил на этой должности Армана Сабитова, который был уволен в связи с переходом на другую работу.

Нуралхан Кушеров родился в 1984 году в Шымкенте. Образование высшее. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации в Москве. Специальности – экономика, финансы и кредит, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником депутата Мажилиса Парламента РК.

В 2009-2011 годах работал аналитиком в Налоговом комитете Министерства финансов, главным специалистом отдела налогового аудита юридических лиц Налогового управления по Алмалинскому району Налогового департамента города Астаны.

2010 - 2014 годы - заместитель начальника Налогового управления Есильского района Налогового департамента города Астаны.

2014 - 2015 годы - начальник управления государственных доходов по Есильскому району города Астаны, заместитель руководителя налогового департамента по городу Астане Налогового комитета Министерства финансов.

2015 - 2018 годы - заместитель акима города Шымкента.

2018 - 2021 годы - руководитель управления государственных доходов по городу Актау департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, руководитель департамента государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по городу Шымкенту.

С 2021 года занимал должность руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Фото: Акимат Туркестанской области



