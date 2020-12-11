Нур-Султан занял лидирующую позицию по реализации Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРММ - В этом году в столице была запланирована реализация 151 инфраструктурного проекта по программе «Дорожная карта занятости», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

В рамках Дорожной карты в столице отремонтированы школы, больницы, жилые дома, дороги и транспортно - инженерная инфраструктура. Капитально отремонтированы одна больница и две поликлиники. В сфере образования обновлены 10 детских садов, 10 школ, 5 организаций.

Также в рамках ДКЗ текущий ремонт провели в средней школе № 49. Учреждение на 1 300 детей введено в эксплуатацию в 2005 году. Там необходимо было провести работы по внутренней отделке, отремонтировать систему отопления, требовалась модернизация электрических сетей. В рамках программы ДКЗ проведён ремонт в соответствии с требованиями, восстановлены инженерные системы. В новом учебном году ученики дежурных классов приступили к обучению в обновленных кабинетах. В ремонтных работах, которые проводило ТОО «Индустрой-2», было задействовано 98 человек. Из них 47 человек трудоустроены через Центр занятости населения.

На сегодняшний день в рамках программы «Дорожная карта занятости» в городе Нур-Султане работают порядка 1 600 человек. Через ЦЗ трудоустроены 8 133 человека, через подрядчиков - 7 826.

Постоянную работу нашли порядка 1 500 человек.

Заработная плата составляет от 85 тысяч тенге до 250 тысяч тенге, в зависимости от занимаемой должности и выполняемой работы.

Сведения о вакансиях по ДКЗ публикуются на портале www.enbek.kz.

Центр занятости населения находится по адресу: улица Бейбитшилик, 25, БЦ «Өркен». Для получения информации по можно обращаться по телефонам: 7 (7172) 57 89 37, 57-88-89, 24-83-02, 8 777 116 82 73.