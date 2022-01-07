НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Город Нур-Султан вошел в «красную» зону по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последнюю неделю отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19 по стране, увеличилось репродуктивное число до 1,01. Согласно оценке эпидситуации, в «красную» зону перешел город Нур-Султан, в «желтую» зону переместились города Шымкент и Алматы. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией за последнюю неделю отмечается в Шымкенте в 4,7 раза, в Алматы в 2 раза, в Нур-Султане на 13%», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

По информации ведомства, более 50% заболеваемости по стране приходится на эти три мегаполиса.

«Более 50% заболеваемости по стране приходится на эти три мегаполиса. Был проведен ПЦР-скрининг 89 проб на выявление штамма омикрон. По результатам в 15% исследованных проб были обнаружены мутации, характерные для штамма омикрон. Окончательное подтверждение будет после завершения полногемного секвинирования образцов. Примерно после 10-го января», - добавили в Минздраве.