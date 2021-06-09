Нур-Султан продолжает оставаться в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июня 2021 года, в «красной» зоне остался лишь город Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «желтой» зоне: г. Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.