Нур-Султан приблизился к «желтой» зоне по распространению COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан приблизился к «желтой» зоне по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 июля 2022 года, опубликованной в Telegram МВК по нераспространению COVID-19, практически все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне. На границе с «желтой» - Нур-Султан.

В Казахстане продолжает расти заболеваемость КВИ. Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В антилидерах - Нур-Султан (493) и Алматы (573).