30 Июля 2022 09:03

Нур-Султан остается в «желтой» зоне по COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 июля 2022 года, в «желтой» зоне остается только Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне нет ни одного региона.

В «желтой» зоне - Нур-Султан.

В «зеленой» зоне - города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Столица Казахстана в «желтой» зоне находится с 21 июля.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 3107 заболевших коронавирусной инфекцией (932 - в Нур-Султане), 2012 человек выздоровели.



