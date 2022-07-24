Нур-Султан остается в «желтой» зоне по COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 июля 2022 года, в «желтой» зоне остается только Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне нет ни одного региона.

В «желтой» зоне - г. Нур-Султан.

В «зеленой» зоне - города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2649 новых случаев коронавирусной инфекцией, 971 человек выздоровел.



