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    Нур-Султан остается в «желтой» зоне по COVID-19

    24 Июля 2022, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 июля 2022 года, в «желтой» зоне остается только Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне нет ни одного региона.

    В «желтой» зоне - г. Нур-Султан.

    В «зеленой» зоне - города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2649 новых случаев коронавирусной инфекцией, 971 человек выздоровел.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Коронавирус в РК
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