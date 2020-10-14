Нур-Султан и Улан-Батор обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференции прошли очередные межмидовские политические консультации между Казахстаном и Монголией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами, дополнительный импульс которому придал официальный визит Премьер-министра Монголии в РК в октябре 2019 года.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено нарастающему торгово-экономическому взаимодействию. Представители внешнеполитических ведомств подтвердили важность проведения в этом году 8-го заседания Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии. Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

В рамках консультации стороны подтвердили стремление к дальнейшему развитию культурно-гуманитарного сотрудничества. Казахстанская сторона выразила благодарность монгольской стороне за поддержку этнических казахов в Монголии.

Отдельной темой переговоров стала взаимодействие наших стран в многостороннем формате, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Международного агентства по атомной энергии и т.д. Дипломаты отметили важность продолжения тенденции взаимной поддержки в рамках международных организаций, а также активного участия стран в различных инициативах Нур-Султана и Улан-Батора на международной арене.

В мероприятии приняли участие директор департамента Азиатско-тихоокеанского региона МИД РК Н.Арыстанов, посол РК в Монголии Ж.Адильбаев, директор департамента Азии и Тихого океана МИД.