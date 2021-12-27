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Нур-Султан и одна область Казахстана остаются в «желтой зоне» по COVID-19

27 Декабря 2021 08:26
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Нур-Султан и одна область Казахстана остаются в «желтой зоне» по COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19

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В «красной зоне» нет ни одного региона.

В «желтой зоне» - Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.

В «зеленой зоне» - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.



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