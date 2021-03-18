Нур-Султан и Алматы остаются в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан и Алматы продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу, Западно-Казахстанская область перешла в «желтую» зону, передает МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 марта 2021 года, в «красной» зоне находятся город Нур-Султан и город Алматы.

«В «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Из них наибольшее количество в Алматы (318) и в Нур-Султане (307).