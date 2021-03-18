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    10:22, 18 Март 2021 | GMT +6

    Нур-Султан и Алматы остаются в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан и Алматы продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу, Западно-Казахстанская область перешла в «желтую» зону, передает МИА «Казинформ».

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 марта 2021 года, в «красной» зоне находятся город Нур-Султан и город Алматы.

    «В «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

    Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Из них наибольшее количество в Алматы (318) и в Нур-Султане (307).


    Теги:
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