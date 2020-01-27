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    Нур-Султан и Абу-Даби установили открытый и содержательный диалог - Президент РК

    27 Января 2020, 15:10

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Нур-Султан и Абу-Даби установили открытый и содержательный диалог. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В следующем году исполняется 50 лет созданию Объединенных Арабских Эмиратов. А мы в следующем году отметим 30-летие нашей независимости. Это для Казахстана очень важный исторический рубеж», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что за 28 лет установления дипломатических отношений Нур-Султан и Абу-Даби, укрепляя сотрудничество, установили открытый и содержательный диалог.

    «Активно развиваются наши торгово-экономические отношения и культурно-гуманитарное сотрудничество. Активно сотрудничают и предприниматели наших стран. На сегодня создано около 350 совместных предприятий. К примеру, строящейся комплекс Абу-Даби Плаза в городе Нур-Султан», - добавил Касым-Жомарт Токаев

    Автор:

    Серик Сабеков

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