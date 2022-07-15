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    Нур-Султан, Алматы и Шымкент вошли в тройку лидеров по уровню краж

    15 Июля 2022, 14:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов отчитался о криминогенной обстановке в стране за первое полугодие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

    «По многим видам преступлений регистрация в сравнении с прошлыми годами существенно снижается. Уменьшилось число разбоев на 25%, изнасилований – на 11%, вымогательств - на 12%, скотокрадств - на 23%. В то же время на состояние преступности повлияли «январские события». Возросло число краж и грабежей», – сказал министр в ходе первого открытого заседания коллегии МВД.

    Самый высокий уровень краж наблюдается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. По словам главы ведомства, большинство преступлений совершаются иногородними.

    «К сожалению, там начальники работают «по старинке», реагируют только на последствия. Анализ показывает, что большинство преступлений совершается иногородними. В Алматы – это 45%, Нур-Султане – 40%, Шымкенте – 25%. Все они не прописываются и остаются вне поля зрения полиции. В ЗКО число краж выросло на 13%, а скотокрадств – на 26%. Это результат отсутствия профилактической работы в данном направлении», – заявил Марат Ахметжанов.

    Министр раскритиковал работу некоторых департаментов полиции и поручил начальникам провести точечную отработку.

    Также он сообщил о росте фактов мошенничества. На них приходится треть всех имущественных преступлений. При этом почти половина – это интернет-мошенничества.

    «В селах чувствительной проблемой остается скотокрадство. С начала года в Алматинской области было похищено более 800 голов скота, Акмолинской и Жамбылской областях – более 500, Туркестанской области – около 400. В Павлодарской области в этом году была задержана организованная преступная группа скотокрадов. Злоумышленники похитили около 170 голов крупного рогатого скота из Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, причинив многомиллионный ущерб сельским жителям. В целом 70% похищенного скота – бесхозные. Они не только являются легкой добычей для преступников, но и представляют опасность для дорожного движения», - отметил М. Ахметжанов.

    В связи с этим министр обратился к заместителям акимов областей, которые присутствовали на заседании онлайн.

    «В этом вопросе должна быть солидарная ответственность. Все, что в регионах происходит, касается всех. Пострадавшие от кражи скота – жители вашего региона! Необходимо создать условия для безопасного проживания граждан. Работа не должна ограничиваться только борьбой с последствиями преступлений»,– заключил министр.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Алматы Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
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