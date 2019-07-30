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    Нур-Султан, Алматы и Шымкент покроют сетями 5G

    30 Июля 2019, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три крупнейших города Казахстана - Нур-Султан, Алматы и Шымкент - будут покрыты сетью 5G (мобильной связи пятого поколения) в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году наша компания провела две серии испытаний сосновными поставщиками оборудования. У нашей компании есть понимание того, какбудет развиваться 5G. Мы, как компания, готовы внедрять 5G, я думаю, что вближайшее время будем технически готовы. Вопрос в том, насколько готова нашастрана и экономика к внедрению 5G? Потому что нынешних скоростей мобильногоинтернета в принципе достаточно для покрытия текущих потребностей», - сказалАсхат Узбеков, отвечая на вопросы журналистов.

    Вместе с тем он рассказал, когда же все-такипланируется внедрение сети 5G и в каких городах Казахстана.

    «Мы очень четко понимаем, что наша страна будет одной изпервых, внедривших 5G. Мы очень сильно настроены на это - это одна из нашихстратегических целей. И мы знаем, что есть понимание, что три крупнейших города - Нур-Султан, Алматы и Шымкент - будут покрыты в первую очередь. По срокам, ядумаю, что в ближайшее время», - добавил Асхат Узбеков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Алматы Связь, ТВ, IT Шымкент
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