Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Нур-Султан, Алматы и 11 областей - в «красной» зоне по COVID-19

    2 Февраля 2022, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Мангистауская область Регионы Казахстана Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников «БерАли»
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски