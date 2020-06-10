Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «Nur Otan» запустил горячую линию по вопросам проведения праймериз

    10 Июня 2020, 10:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба партии «Nur Otan» на своих официальных страницах в соцсетях опубликовала объявление о запуске специальной горячей линии по вопросам проведения праймериз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Сообщается, что посредством бесплатного номера 8 800 080 44 41 обратившиеся смогут узнать, как можно подать свою заявку для участия во внутрипартийном отборе, о возможности прохождения онлайн-обучения и др.

    Онлайн-консультацию также можно получить через WhatsApp-номер 8 700 800 44 41, электронную почту komek@nurotan.kz, а также аккаунты в Facebook (Халыққа Көмек) и Instargam (halykkakomek).

    Напомним, что прошлой неделе Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

    Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.

    Согласно Правилам проведения внутрипартийного отбора, опубликованным на сайте партии, в задачи праймериз входит привлечение реальных и сильных лидеров по принципу «Сильные лидеры - Сильная партия», создание «социального лифта» для активных и инициативных граждан, вовлечение широких масс в обсуждение вопросов развития страны, выявление актуальных проблем для системной работы в регионах, а также повышение персональной ответственности кандидатов.

    В свою очередь Школа политического менеджмента анонсировала для потенциальных кандидатов специальную программу онлайн-обучения «Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?».

    Спикерами семинаров выступят известные политологи, государственные и общественные деятели, психологи, среди которых Ермухамет Ертысбаев, Айдос Сарым, Расул Жумалы, Андрей Чеботарев, Саясат Нурбек и др.

    Отмечается, что программа обучения состоит из четырех модулей: механизм реализации внутрипартийного отбора-праймериз, международный опыт проведения праймериз, роль и место депутата во власти, образ депутата, создание имиджа и эффективной модели поведения и политическая риторика.

    Автор:

    Нур Отан Политические партии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами