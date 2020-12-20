«Nur Otan» - за равные возможности каждого

В Петропавловске прошла встреча кандидатов в депутаты от партии «Nur Otan» с лицами с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что в предвыборной программе партии предусмотрен ряд мер, направленных на создание безбарьерной среды для людей с особыми потребностями. Подробнее об этом и других аспектах важного направления рассказали участникам встречи, передает МИА «Казинформ».

«Nur Otan» будет добиваться полной и комплексной адаптации всех объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Также мы нацелены на ежегодное обеспечение людей с особыми потребностями спецсредствами: креслами-колясками, протезами, тифлотехническими средствами и санаторно-курортным лечением», - проинформировал кандидат в депутаты Петропавловского городского маслихата Кенес Мукашев.

Кроме этого, в ходе встречи стало известно о льготном проезде для 9 тысяч горожан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Льгота касается 12 категорий граждан.

Также в программе партии отражено внедрение с 2021 года единого портала социальных услуг. Это позволит людям с особыми потребностями, не выходя из дома, в онлайн-режиме, приобретать вспомогательные, компенсаторные средства и получать социальные услуги.





Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»



