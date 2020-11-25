Nur Otan является отражением всего многообразия нашей страны – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» отражает всё многообразие страны. Об этом заявил Председатель партии, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия является отражением всего многообразия нашей страны, разных взглядов и мнений. На всех этапах развития страны партия «Nur Otan» выступала за широкий диалог с гражданами по самым актуальным проблемам», - сказал Нурсултан Назарбаев на ХХ съезде партии.

Елбасы также поддержал озвученную Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым программу «Путь перемен: достойная жизнь каждому».

«Озвученная сегодня Президентом программа партии «Nur Otan» - это амбициозные, в то же время просчитанные цели и ориентиры, подкрепленные финансовыми и человеческими ресурсами. Программа является логическим продолжением нашего курса реформ, на протяжении всех лет независимости. Я всегда ставлю ясные цели и говорил, что для их достижения нужно упорно, много работать, преодолевая много трудностей. И сейчас также», - отметил Н. Назарбаев.

«Я эту программу, предложенную Президентом, поддерживаю, и наша общая задача – сплотиться вокруг этого и работать вместе. Надо верить в свои силы, любить родину, делать все возможное для ее прогресса», - заключил Елбасы.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».



