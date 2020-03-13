Nur Otan взял на контроль проблемные вопросы Кордайского района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек продолжает встречаться с населением в регионах. На этой неделе он посетил ряд населенных пунктов Жамбылской области, в том числе аулы Жуалынского и Кордайского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению Елбасы «Nur Otan» готовит предложения по развитию каждой области, района и населенного пункта страны на ближайшие 5 лет. В 216 региональных программах будут отражены не только проблемы и потребности с учётом местной специфики, но и конкретные пути их решения. Поэтому в первый день своей рабочей поездки Бауыржан Байбек встретился с представителями гражданского общества, в том числе с интеллигенцией, молодежью, работниками образования.

«В ауле Б. Момышулы вместе с женщинами-предпринимателями обсудил вопросы развития микробизнеса на селе. Благодаря мерам господдержки многие из них, в том числе многодетные матери, открыли свое дело. Сегодня они не только обеспечивают свои семьи, но и создают новые рабочие места, выплачивают налоги и занимаются общественной деятельностью. Считаю, что именно такие женщины, с активной гражданской позицией, должны представлять интересы различных социальных страт и принять участие в предстоящих внутрипартийных праймериз. По инициативе Лидера партии Нурсултана Назарбаева «Nur Otan» в дальнейшем планирует выдвинуть в Мажилис и маслихаты всех уровней не менее 30% женщин через свои предвыборные партийные списки», - написал он в своем Instagram.

Одним из таких наглядных примеров является многодетная мать Асима Шукеева - председатель ассоциации деловых женщин Жуалынского района. Несколько лет назад она открыла здесь свое крестьянское хозяйство, а теперь на собственные средства построила детский сад, где дети из многодетных и малоимущих семей получают бесплатное питание.

«Это отличный пример всем. Одна женщина развивает сельское хозяйство, предпринимательство и образование. Скольким людям дает работу. А это залог стабильности в государстве», – подчеркнул глава региона Бердибек Сапарбаев. Он также отметил, что на сегодня в сфере предпринимательства в области работают более 125 тысяч человек, половина из которых – женщины.

Во второй день рабочей поездки в Жамбылскую область Бауыржан Байбек встретился с жителями аулов Масанчи, Отеген и Кордай, депутатами и членами первичных партийных организаций «Nur Otan» Кордайского района.

«Недавние события здесь еще раз напомнили всем нам, что только единство народа и общественное согласие являются решающим условием для успешного развития нашей страны. Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, лично посетив Кордайский район: «Казахстан является территорией дружбы, мира и согласия, общей родиной для представителей всех этнических групп. В самые трудные годы казахская земля приняла все народы, которые в силу разных исторических обстоятельств оказались здесь. Мы, как единая нация, должны извлечь урок из этого печального опыта. Прежде всего, необходимо сделать все для того, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

По словам самих жителей, ситуация в районе сегодня стабилизировалась и людей уже больше волнуют простые бытовые проблемы, в том числе вопросы газификации, водоснабжения, строительства дошкольных и школьных учреждений. Все эти вопросы партия «Nur Otan» возьмет на особый контроль.

«Мы, карачаевцы, в свое время были насильственно переселены в Казахстан. Но именно здесь мы нашли свою Родину и все тяготы депортации нам помог преодолеть сердобольный и дружелюбный казахский народ, и мы остались здесь навсегда. Я люблю свою страну, мою Родину - Казахстан. Я горжусь тем, что живу в этой стране», - сказала врач больницы села Сортобе Татьяна Апаева.

Как заверили местные власти, уже в ближайшее время в районе будет начато обновление инженерной инфраструктуры, строительство трех новых школ, 50-квартирного дома для очередников и других объектов. К примеру, в селе Масанчи в текущем году планируют возведение школы на 600 мест, что позволит полностью решить вопрос с дефицитом ученических мест.



Фото: nurotan.kz



