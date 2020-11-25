Nur Otan вплотную займется модернизацией системы госуправления – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поступательное и стабильное развитие страны невозможно без взаимодействия государства и общества на принципах взаимного доверия и ответственности. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сложное для страны время партия станет еще ближе к народу. Наша задача – добиться единства действий и единодушия с гражданами в их справедливом законном желании обеспечить достойную жизнь себе и своим потомкам. Таким образом, вновь подчеркну, главным ориентиром в нашей работе являются чаяния и проблемы людей. Государство обязано слышать глас и мнение народа», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

Президент заверил, что подотчетное Парламенту и народу Правительство будет работать именно в этом направлении.

«Для этого мы, однопартийцы, должны хорошо знать все волнующие наше общество вопросы, находить их быстрое и эффективное решение. Коэффициенты полезного действия работы партии будут зависеть от практических решений, улучшающих жизнь наших граждан. Не пустые слова и обещания, а реальные дела являются лучшим аргументом в борьбе за народное доверие и политическое лидерство. Поэтому партия вплотную займется модернизацией системы госуправления. Эта задача стратегического характера», - отметил Глава государства.

«Наш ключевой приоритет – борьба с коррупцией. Это не кампанейщина, а серьезная последовательная работа. Деятельность госорганов должна быть прозрачной и находиться под постоянным контролем общественности. Всемерная поддержка волонтерства и неправительственного сектора – залог устойчивого развития страны. Общество, гражданский сектор должны стать полноценными участниками процесса принятия решений по всем важнейшим вопросам деятельности государства», - заключил К. Токаев.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».



