Nur Otan возьмет на контроль защиту трудовых и иных прав граждан во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 70% работников Центрального аппарата и филиалов партии в городах Нур-Султан и Алматы переходят на дистанционный режим работы. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«В рамках инициированных Главой государства К.К. Токаевым мер по предупреждению распространения коронавируса работники (более 70%) Центрального аппарата и филиалов партии в городах Нур-Султан и Алматы с 18 марта переведены на дистанционный режим работы», - написал Бауыржан Байбек в Twitter.

Вместе с тем, отметил он, по поручению председателя партии Н.А. Назарбаева для оперативного реагирования на обращения граждан усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов общественных приемных «Nur Otan».

«На партийный контроль будут взяты вопросы защиты трудовых, социальных и иных прав граждан, а также соблюдения работодателями рекомендованного формата работы на время карантина», - сообщил Б. Байбек.





