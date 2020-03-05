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Nur Otan: внутрипартийный отбор - праймериз в новом формате пройдет во всех регионах страны

5 Марта 2020 16:30
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Nur Otan: внутрипартийный отбор - праймериз в новом формате пройдет во всех регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внутрипартийный отбор в новом формате пройдет во всех регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай на странице в Тwitter, передает МИА «Казинформ».

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«На заседании Бюро было принято решение о проведении внутрипартийного отбора – праймериз в новом формате во всех регионах страны в период с 30 марта по 16 мая текущего года», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Нур Отан, Общество,
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