Nur Otan: внутрипартийный отбор - праймериз в новом формате пройдет во всех регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внутрипартийный отбор в новом формате пройдет во всех регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай на странице в Тwitter, передает МИА «Казинформ».

«На заседании Бюро было принято решение о проведении внутрипартийного отбора – праймериз в новом формате во всех регионах страны в период с 30 марта по 16 мая текущего года», - говорится в сообщении.