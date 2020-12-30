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      Северо-Казахстанская область

    «Nur Otan» в СКО: Улучшим условия проживания

    30 Декабря 2020, 13:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - О том, как будет реализовываться предвыборная программа «Nur Otan» в Северо-Казахстанской области, рассказали коллективу завода им. Кирова кандидаты в депутаты областного маслихата Владимир Бубенко, Асем Рахметова и Серик Ахметбеков, передает МИА «Казинформ».

    Петропавловск славится своими промышленными предприятиями, среди которых завод имени Кирова. Предприятие освоило выпуск 100 наименований изделий, предназначенных для использования на железных дорогах Казахстана, в нефтегазовых и энергетических отраслях.

    «Если сравнивать объемы производства с прошлыми годами, то в этом году сумма выпускаемой продукции составит порядка 18 млрд тенге. Есть перспективы, заводчане это почувствуют при увеличении заработной платы», - рассказал Серик Ахметбеков.

    Кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» рассказали о предвыборной программе, она разработана индивидуально для каждого региона, города и района и рассчитана на 5 лет. Партия «Nur Otan» считает необходимым применение комплекса мер по укреплению института семьи, обеспечению их материальной стабильности, созданию возможностей для получения жилья. Не оставит без внимания партия и вопросы молодежи.

    По словам Владимира Бубенко, чтобы привести специалиста в сельскую местность, нужно жилье. Сейчас есть программа «С дипломом в село». Жилье приобретают специалистам за счет государственных средств.

    «10 января 2021 года – историческое событие, важное для всей страны. Выборы станут ориентиром на ближайшие 5 лет. И этот выбор нужно сделать правильно. Призываю всех вас проголосовать за партию «Nur Otan», - подытожила кандидат Асем Рахметова.

    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Выборы Политические партии Регионы Выборы-2021
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