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      Северо-Казахстанская область

    Nur Otan в СКО намерен увеличить господдержку сельхозтоваропроизводителей на 55 млрд тенге

    5 Января 2021, 17:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Начало первой рабочей недели 2021 года для жителей аула Ыбраева Северо-Казахстанской области было ознаменовано встречей с кандидатом в депутаты областного маслихата Досаном Садыковым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Представитель «Nur Otan» призвал своих земляков 10 января на выборах в Мажилис и маслихаты отдать голоса за «Nur Otan» и подробно изложил содержание предвыборной программы. При этом он сделал акцент на преобразованиях, которые ожидают аулы и сёла Аютасского сельского округа в ближайшие 5 лет.

    «Партия планирует строительство 2 молочно-товарных ферм в селе Аканбарак, ауле Ыбраева, цеха по переработке молока и изготовлению газоблоков, открытие новых объектов предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025». Это объект придорожного сервиса, расширение зоны отдыха. Запланирован капитальный ремонт медицинских учреждений в селах Коктерек, Ыбраева, Аканбарак, Каратал, приобретение санитарного автотранспорта для Ыбраева, открытие аптечного пункта в селе Каратал, установления в ауле Ыбраева камер видеонаблюдения», - проинформировал кандидат в депутаты.

    Также партия намерена добиваться расширения мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей через финансовые институты до 55 млрд. тенге. В числе господдержки – льготное кредитование и микрокредитование, лизинг техники и оборудования по переработке сельхозпродукции.

    Досан Садыков подчеркнул, что обозначенные задачи убедительно доказывают, что реализация предвыборной программы партии будет способствовать улучшению благосостояния жителей села.


    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Выборы-2021
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