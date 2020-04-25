Nur Otan в режиме онлайн решал проблемы акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 400 вопросов поступило сегодня во время прямого эфира первому заместителю председателя Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Галыму Бекмагамбетову, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АОФП «Nur Otan».
«В ходе сегодняшнего эфира на официальные страницы филиала партии в Facebook, Instagram поступило около 400 вопросов, более 50 человек поделились просмотром на своих страницах. Эфир посмотрели около 650 человек. Большая часть вопросов касалась выплаты 42500 тенге, помощи, оказываемой в рамках акции «Біз біргеміз!», в том числе выплаты 50 тысяч тенге. Были вопросы получения земельного участка, очереди на жилье, проезда через блокпостs. Жаловались люди и на подачу документов на получение 42500 тенге, пособий. На некоторые вопросы первый заместитель председателя Галым Бекмагамбетов дал ответы сразу, какие-то проблемы записали, чтобы более тщательно их рассмотреть», - рассказали в ведомстве.
Жители выразили благодарность руководству филиала партии за возможность в режиме онлайн поднять интересующие вопросы. Спасибо говорили и люди успевшие получить помощь. Жительница Кокшетау Раушан Туранова, воспитывающая ребенка-инвалида, выразила благодарность от имени сообщества «Дети ангелов».
«Партия неоднократно занималась вопросами детей инвалидов. Спасибо за поддержку»,- написала она.
Как было отмечено, всего в Акмолинской области выплаты в 42500 тенге, учрежденные по поручению Президента страны, успели получить свыше 132 тысяч жителей области. Некоторые только получат эти деньги.
«В рамках акции «Біз біргеміз!» партии «Nur Otan» продуктами питания обеспечено 4057 семей области. Активное участие в ней принимают депутаты областного маслихата, предприниматели, молодежь, жасотановцы, активисты партии. Через республиканский общественный фонд «Birgemiz», созданный по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, 2930 акмолинцам выплачено по 50 тысяч тенге», - добавили в ведомстве.
С 16 марта по 25 апреля в областной филиал партии поступило около трех тысяч обращений. 80 процентов решены положительно. На официальных страницах партии в соцсетях общественные приемные в режиме онлайн принимают обращения жителей. В ближайшее время планируется организовать онлайн приемы граждан по личным вопросам, на которые будут приглашаться руководители областных управлений.