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    Nur Otan в режиме онлайн решал проблемы акмолинцев

    25 Апреля 2020, 19:58

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 400 вопросов поступило сегодня во время прямого эфира первому заместителю председателя Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan»​ Галыму Бекмагамбетову, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АОФП «Nur Otan».

    «В ходе сегодняшнего эфира на официальные страницы филиала партии в Facebook, Instagram поступило около 400 вопросов, более 50 человек поделились просмотром на своих страницах. Эфир посмотрели около 650 человек. Большая часть вопросов касалась выплаты 42500 тенге, помощи, оказываемой в рамках акции​ «Біз біргеміз!», в том числе выплаты 50 тысяч тенге. Были вопросы получения земельного участка, очереди на жилье, проезда через блокпостs. Жаловались люди и на подачу документов на получение 42500 тенге, пособий. На некоторые вопросы первый заместитель председателя Галым Бекмагамбетов дал ответы сразу, какие-то проблемы записали, чтобы более тщательно их рассмотреть», - рассказали в ведомстве.

    Жители выразили благодарность руководству филиала партии за возможность в режиме онлайн поднять интересующие вопросы.​ Спасибо говорили и люди успевшие получить помощь. Жительница Кокшетау Раушан Туранова, воспитывающая ребенка-инвалида, выразила благодарность от имени сообщества «Дети ангелов».

    «Партия неоднократно занималась вопросами детей инвалидов. Спасибо за поддержку»,- написала она.

    Как было отмечено, всего в Акмолинской области выплаты в 42500 тенге, учрежденные по поручению Президента страны, успели получить свыше 132 тысяч жителей области. Некоторые только получат эти деньги.

    «В рамках акции «Біз біргеміз!» партии​ «Nur Otan» продуктами питания обеспечено​ 4057 семей области. Активное участие в ней принимают депутаты областного маслихата, предприниматели, молодежь, жасотановцы, активисты партии. Через​ республиканский общественный фонд​ «Birgemiz», созданный по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, 2930 акмолинцам выплачено по 50 тысяч тенге», - добавили в ведомстве.

    С 16 марта по​ 25 апреля в областной филиал партии поступило около трех тысяч обращений. 80 процентов решены положительно. На официальных страницах партии в соцсетях общественные приемные в режиме онлайн принимают обращения жителей. В ближайшее время планируется организовать онлайн приемы граждан по личным вопросам, на которые будут приглашаться руководители областных управлений.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Нур Отан Общество
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