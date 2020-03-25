Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Nur Otan усиливает работу по противодействию коррупции в регионах

    25 Марта 2020, 18:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева партия «Nur Otan» усиливает работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях», - написал в своем Instagram первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

    «Nur Otan» также обеспечит партийный и общественный контроль за прозрачным и эффективным расходованием финансовых средств, выделяемых на реализацию антикризисных мер.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Нур Отан Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами